Tindaro Lembo assunto nell’organico comunale di Gioiosa Marea

Il Comune di Gioiosa Marea ha accolto un nuovo membro nel suo organico, Tindaro Lembo, attraverso un processo di scorrimento di graduatoria. Questo inserimento segue le precedenti assunzioni di Giuseppe Granata e Domenico Giuffrè, avvenute l’anno scorso.

Negli ultimi sei anni, ben 25 dipendenti comunali sono andati in pensione, un cambiamento significativo nel panorama del personale comunale. Il Sindaco ha espresso il suo riconoscimento a questi dipendenti per la loro professionalità e dedizione nel garantire il funzionamento della macchina amministrativa e la fornitura regolare dei servizi ai cittadini. Ha anche rivolto un pensiero commosso a coloro che non sono più tra noi.

Per affrontare questa significativa diminuzione del personale, l’Amministrazione comunale ha adottato diverse misure. Sono stati espletati concorsi per due nuovi posti di operai, è stato assunto un istruttore direttivo, e sono state completate le procedure per le progressioni verticali e orizzontali.

Inoltre, sono state definite le ricontrattualizzazioni per alcune unità lavorative, con orari che variano da 24 a 30 ore settimanali.

