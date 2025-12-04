Assunzione autisti del 118, il PD chiede maggiore trasparenza

Il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, e il deputato regionale Dario Safina hanno espresso una posizione critica in merito alla gestione delle procedure per l’assunzione dei 217 autisti-soccorritori necessari al servizio Seus 118, intervenendo dopo l’audizione in VI Commissione dell’Ars. Il riferimento è alla scelta, successivamente sospesa, di affidare il reclutamento a un’agenzia interinale con un ribasso del 99,50%, modalità definita dai due esponenti dem “priva di garanzie sul merito”.

Safina, che aveva sollevato la questione in sede istituzionale, ha osservato che la procedura individuata “mette a rischio la qualità del servizio d’emergenza e i principi di trasparenza”. Ha inoltre precisato che in Commissione la criticità è stata riconosciuta da tutte le forze politiche, ritenendo necessario il blocco dell’iter.

Barbagallo e Safina chiedono ora un intervento del governo regionale affinché sia presentata una variazione di bilancio e venga revocato il decreto che prevede l’affidamento delle assunzioni all’agenzia interinale. Sostengono l’avvio di un concorso pubblico “per titoli ed esami”, ritenuto dai due l’unico strumento idoneo a garantire selezioni adeguate e la tutela dei cittadini.

Pur riconoscendo la necessità di misure temporanee per fronteggiare l’emergenza, i rappresentanti del PD affermano che “le soluzioni ponte devono essere trasparenti e verificabili”. Barbagallo annuncia inoltre un’interrogazione parlamentare, richiamando il principio costituzionale dell’accesso per concorso alla pubblica amministrazione.

I due esponenti dem evidenziano infine criticità anche nella gestione delle assunzioni degli autisti dei bus Ast, per le quali sarebbe stata coinvolta la stessa agenzia interinale, segnalando l’assenza di risposte istituzionali e chiedendo chiarimenti sulle modalità utilizzate.

