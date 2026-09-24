Autostrade siciliane, servono 32 milioni: progetti pronti per soli 3

Sono necessari oltre 32 milioni di euro per gli interventi urgenti sulla rete autostradale gestita dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, ma al momento sarebbero disponibili progetti per circa 3 milioni, riferiti a lavori già in corso. È quanto emerso durante l’audizione svolta in IV Commissione all’Ars, convocata per approfondire la situazione legata alla diffida sugli interventi da realizzare.

A riferire sull’esito della seduta è il deputato regionale Pippo Lombardo, che ha definito l’audizione «a dir poco surreale». Secondo quanto riportato dal parlamentare, il direttore generale del Consorzio avrebbe illustrato lo stato della progettazione, evidenziando la distanza tra l’importo complessivamente necessario e quello relativo agli interventi attualmente predisposti.

Nel corso dell’audizione, l’assessore regionale alle Infrastrutture ha ribadito che, in assenza dei progetti, non è possibile procedere al finanziamento delle opere. «È un cortocircuito istituzionale che non possiamo accettare», ha dichiarato Lombardo.

La questione riguarda anche i tempi previsti per gli interventi. Secondo il deputato, restano dieci giorni rispetto alla scadenza indicata dall’ingegnere Placido Migliorino e non vi sarebbero ancora certezze sull’avvio dei lavori richiesti, con particolare riferimento alle barriere di sicurezza e alle gallerie.

«Dopo quella data bisognerà capire chi sarà disposto ad assumersi la responsabilità di consentire la prosecuzione della circolazione», ha aggiunto Lombardo, richiamando l’attenzione sulle decisioni che dovranno essere adottate alla scadenza del termine indicato.

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