Ospedali di Patti, Milazzo e Barcellona, Sciotto interroga la Regione

Un’interrogazione parlamentare per verificare la situazione delle Direzioni sanitarie degli ospedali di Patti, Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, che risulterebbero affidate a dirigenti con incarichi temporanei. L’iniziativa è del deputato regionale Matteo Sciotto, che ha presentato un atto a risposta scritta indirizzato al presidente della Regione e all’assessore regionale della Salute, sottoscritto anche dai parlamentari di Sud chiama Nord Cateno De Luca e Giuseppe Lombardo.

L’attenzione si concentra in particolare sull’ospedale Fogliani di Milazzo, dove, secondo quanto riportato nell’interrogazione, un unico dirigente ricoprirebbe contemporaneamente le funzioni di direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, responsabile del Dipartimento di Medicina e direttore sanitario facente funzione. Il titolare della Direzione sanitaria, responsabile anche del Dipartimento Cure Ospedaliere, presterebbe invece servizio presso un’altra struttura.

Al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto, le funzioni di direttore sanitario sarebbero esercitate da un dirigente medico delegato, mentre al Barone Romeo di Patti l’incarico sarebbe temporaneamente ricoperto dal direttore del Dipartimento dei Servizi.

Sciotto richiama inoltre la situazione dell’Unità operativa complessa di Medicina Generale dell’ospedale di Barcellona, già oggetto di una precedente interrogazione del 24 settembre. La struttura risulterebbe priva di un direttore titolare e affidata a incarichi sostitutivi.

Il parlamentare richiama l’articolo 25 del contratto collettivo dell’Area Sanità, relativo alla durata delle sostituzioni, e chiede di verificare la legittimità e la compatibilità degli incarichi assegnati.

«Le soluzioni temporanee possono servire ad assicurare la continuità organizzativa, ma non possono protrarsi all’infinito», osserva Sciotto.

I tre deputati chiedono alla Regione di accertare l’attuale organizzazione delle Direzioni sanitarie, i criteri utilizzati per le nomine e le iniziative previste per garantire la copertura stabile degli incarichi.

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