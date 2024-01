Schifani: estensione degli sconti sui voli in Sicilia

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha annunciato l’intenzione di estendere gli sconti sui voli per contrastare il problema del caro voli in Sicilia. Schifani ha dichiarato che la Regione ha denunciato l’esistenza di un cartello alle autorità competenti e sta già applicando politiche di sconti per le rotte verso Roma e il Nord. Attualmente, tali sconti raggiungono fino al 50% per i voli da e verso il nord, limitati alle tratte da Palermo e Catania a Roma e Milano. Tuttavia, il presidente ha affermato la disponibilità a estendere tali sconti ad altre città.

Schifani ha sottolineato l’obiettivo di proteggere il territorio siciliano e combattere il fenomeno del caro voli. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per il rischio di ulteriori aumenti dei prezzi in occasione della Pasqua, indicando che ciò potrebbe essere indicativo di speculazioni in corso nel settore. Ha inoltre evidenziato che l’entrata in scena di AeroItalia ha portato ad una maggiore concorrenza, costringendo altre compagnie a ridurre i propri prezzi, il che dovrebbe alla lunga beneficiare i viaggiatori.

