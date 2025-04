Incidente sulla A18 nel Comune di Giarre, una vittima e 12 feriti

Un sinistro autonomo si è verificato alle ore 00:30 lungo l’autostrada A18, al chilometro 56+600, in direzione Catania-Messina, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Giarre. L’incidente ha coinvolto un solo veicolo, un Minivan, ed è costato la vita a una cittadina di nazionalità marocchina, di 70 anni.

Secondo le prime informazioni, il mezzo avrebbe perso il controllo per cause ancora da accertare, provocando l’impatto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Oltre alla vittima deceduta, si contano dodici persone rimaste ferite, le cui condizioni non sono al momento dettagliatamente note.

I soccorsi sono stati attivati immediatamente dopo l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale incaricati di mettere in sicurezza l’area e di prestare assistenza durante le operazioni di soccorso. Presenti anche le unità sanitarie del 118, che hanno provveduto al trasporto dei feriti presso le strutture ospedaliere della zona.

L’identità della persona deceduta non è stata ancora resa pubblica. Le autorità competenti stanno conducendo gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica del sinistro. Non risultano segnalazioni di altri veicoli coinvolti.

