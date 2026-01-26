San Piero Patti, ordinanza per la sicurezza sul Ponte Rocche

La Città Metropolitana di Messina ha disposto una modifica temporanea alla circolazione lungo la Strada provinciale n. 136 “Raccuiese”, nel territorio comunale di San Piero Patti, a seguito dell’emersione di criticità strutturali al Ponte Rocche. Il provvedimento riguarda il tratto all’altezza del chilometro 1+000, dove è stato istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, con interdizione della corsia lato valle.

La decisione è maturata dopo alcune segnalazioni trasmesse dal Comune di San Piero Patti e un successivo sopralluogo tecnico effettuato dai competenti uffici dell’Ente. Le verifiche condotte hanno evidenziato condizioni non compatibili con il regolare transito veicolare sull’intera carreggiata, rendendo necessario un intervento immediato di regolamentazione del traffico.

Nel corso dell’ispezione sono state riscontrate lesioni di rilievo in corrispondenza del giunto trasversale e dell’impalcato in cemento armato del ponte. Sono emerse, inoltre, discontinuità longitudinali tra la struttura originaria dell’opera e un ampliamento realizzato in una fase successiva. Ulteriori anomalie riguardano la presenza di un dislivello di alcuni centimetri sia in prossimità del ponte sia nel tratto stradale immediatamente successivo, in curva, sul lato sinistro idraulico.

Secondo quanto rilevato dai tecnici, tali elementi fanno ipotizzare un possibile e progressivo scivolamento verso valle delle fondazioni delle spalle del ponte e dei muri di contenimento del rilevato stradale. Alla luce di questo scenario, la Città Metropolitana di Messina ha avviato ulteriori indagini tecniche e verifiche strutturali approfondite, finalizzate a individuare le cause delle criticità e a programmare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e il ripristino dell’infrastruttura.

La regolamentazione provvisoria del traffico resterà in vigore fino al completamento delle verifiche e all’attuazione delle misure correttive ritenute indispensabili.

