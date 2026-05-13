Messina ospita la seconda edizione di Medicina Generale 2.0

Si è svolta a Messina la seconda edizione di “Medicina Generale 2.0”, appuntamento dedicato al futuro della medicina territoriale e al ruolo dei medici di famiglia nel Servizio sanitario nazionale. L’iniziativa, ospitata al Royal Palace Hotel, ha registrato la partecipazione di oltre cento professionisti provenienti da diverse realtà della Sicilia, tra medici di recente convenzionamento ed esperti del settore.

Il congresso, promosso da un gruppo di giovani medici di medicina generale, ha affrontato i principali temi legati alla trasformazione dell’assistenza primaria. Tra gli argomenti al centro dei lavori, la riforma proposta dal ministro della Salute Orazio Schillaci, il nuovo Accordo Integrativo Regionale della Sicilia, l’evoluzione delle Case di Comunità e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei percorsi sanitari.

La direzione scientifica dell’evento è stata affidata alla dottoressa Alessandra Belvedere e al dottor Giuseppe Zagami. Il programma è stato sviluppato con il contributo di un comitato scientifico composto da Francesco Campione, Salvatore Crisafi, Antonio Cutrì, Antonio D’Angelo, Paolo Ganci, Alessio Hamel, Giuseppe Lauricella, Claudio Nicita Mauro, Valeria Prestipino Giarritta, Cristian Rigano, Amaliachiara Santamaria, Luca Scaffidi Militone e Angela Serruto.

Nel corso degli interventi è stato approfondito il passaggio da un modello di medicina “reattiva” a una sanità orientata alla prevenzione e alla presa in carico continuativa dei pazienti, con particolare attenzione all’aumento delle patologie croniche e all’invecchiamento della popolazione.

Una parte del confronto è stata inoltre dedicata alle questioni previdenziali e professionali, con riferimento all’ENPAM e alla previdenza complementare, in una fase segnata dallo stato di agitazione proclamato dalla categoria della medicina generale.

👁 Articolo letto 248 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.