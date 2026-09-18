Patti, firmato il protocollo per gli Uffici di Prossimità

Al Tribunale di Patti si è svolto il secondo incontro territoriale dedicato agli Uffici di Prossimità, iniziativa promossa dalla Regione Siciliana e dal Ministero della Giustizia e attuata da Formez per facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi giudiziari attraverso sportelli attivati nei Comuni e nelle Unioni di Comuni.

Alla conferenza hanno partecipato il presidente del Tribunale di Patti Mario Samperi, la dirigente del Ministero della Giustizia Roberta Bardi, la dirigente generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali Maria Letizia Di Liberti, la presidente dell’Ordine degli avvocati di Patti Lara Trifilò e il presidente di Formez Giovanni Anastasi, insieme a sindaci e amministratori locali.

Nel corso dell’incontro è stato firmato il protocollo sulle prassi operative tra il Tribunale e gli Uffici di Prossimità. L’accordo riguarda l’accesso ai servizi della volontaria giurisdizione per i cittadini di Tortorici, Tusa e dei Comuni dell’Unione “Costa Alesina”, con particolare attenzione alle persone fragili.

«I cittadini potranno ricevere informazioni e supporto nella predisposizione degli atti e, per le procedure previste, nel loro deposito», ha spiegato Samperi, sottolineando la possibilità di evitare in diversi casi l’accesso diretto agli uffici giudiziari.

Il protocollo è stato illustrato dal consulente Formez Fulvio Ventura e dal funzionario giudiziario Giorgio De Luca. Di Liberti ha ribadito l’impegno della Regione nel sostegno agli enti locali, mentre Anastasi ha evidenziato come il progetto, nell’area del Tribunale di Patti, interessi oltre 130 mila cittadini.

Al confronto, moderato da Roberto Sant, sono intervenuti anche Felice Federico Impalà, Angelo Tudisca e Dario Paterniti Martello. Il prossimo incontro è previsto il 23 settembre al Tribunale di Catania, con la partecipazione dei sindaci di Gravina di Catania, Giarre e Adrano.

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