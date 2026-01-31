Linosa, ripristino del porto e della strada per la centrale elettrica

Prenderanno avvio martedì 3 febbraio gli interventi di ripristino al porto di Linosa e lungo l’unica arteria stradale che conduce alla centrale elettrica dell’isola. Le opere, affidate dalla Regione Siciliana attraverso gli uffici del Genio civile di Agrigento, saranno eseguite in regime di “somma urgenza” a seguito dei gravi danneggiamenti provocati dalle mareggiate generate dal ciclone Harry, che ha interessato la Sicilia tra il 19 e il 21 gennaio.

Le verifiche tecniche hanno evidenziato criticità tali da compromettere la piena operatività del porto vecchio e la sicurezza della strada utilizzata dalle autobotti per l’approvvigionamento di carburante della centrale elettrica. L’avvio dei cantieri mira a ripristinare nel più breve tempo possibile la funzionalità delle infrastrutture, garantendo la continuità dei servizi essenziali e prevenendo “ipotetici blackout della rete elettrica” sull’isola.

Gli interventi programmati riguardano il consolidamento delle strutture portuali e il ripristino del tracciato stradale, con l’obiettivo di ristabilire condizioni di sicurezza e operatività adeguate. Le attività si inseriscono nel quadro delle misure adottate dalla Regione per fronteggiare gli effetti dell’evento meteorologico che ha colpito diverse aree del territorio siciliano.

Parallelamente, nella prossima settimana, è previsto l’avvio dei lavori anche al porto di Lampedusa. I sopralluoghi effettuati hanno accertato danni significativi alla banchina commerciale, al molo di Cala Pisana e al molo Favaloro. Anche in questo caso, gli interventi sono finalizzati al ripristino delle infrastrutture portuali danneggiate dalle mareggiate, al fine di garantire la regolare operatività dei collegamenti marittimi e delle attività connesse.

