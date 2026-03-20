Università Svelate, UniMe apre il Polo Culturale alla città

In occasione dell’iniziativa “Università Svelate”, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane in concomitanza con la Giornata Nazionale delle Università, l’Ateneo di Messina ha aperto alla cittadinanza gli spazi del nuovo Polo Culturale situato in Piazza Cavallotti. Il complesso è ospitato all’interno dell’edificio storico che per decenni ha accolto la sede della Banca d’Italia.

Nel corso della mattinata sono stati resi accessibili l’Atrio e il Gabinetto di Lettura, ambienti recentemente oggetto di un intervento di recupero che ha interessato anche gli arredi, integralmente restaurati. La piena fruizione degli spazi è prevista nei mesi estivi, una volta completate le operazioni di catalogazione del patrimonio librario custodito.

L’iniziativa, articolata in un calendario di appuntamenti che si concluderà alle 19.30, prevede visite guidate al Gabinetto di Lettura, dove è stata allestita la mostra “Il voto delle donne. La storia di un diritto raccontata dai francobolli”, affiancata da attività laboratoriali rivolte al pubblico. Alle 17 è in programma il “Laboratorio di lettura poetica”, curato dalle associazioni “Terremoti di carta” e “Astralab”, mentre alle 18.30 si terrà l’incontro “La storia disvelata: le origini dell’Università di Messina”, coordinato dalla professoressa Daniela Novarese.

Nel corso della mattinata, gli studenti dell’Istituto Manzoni Dina e Clarenza hanno eseguito un repertorio musicale comprendente brani classici e popolari. All’evento hanno preso parte la Rettrice Giovanna Spatari, la Prorettrice alla Terza Missione Marina Trimarchi, promotrice dell’iniziativa, il Prorettore al Diritto allo Studio Antonino Germanà, il Delegato al Polo Culturale Luigi Chiara, la Delegata all’Archivio Storico Daniela Novarese, la Delegata alle Politiche di Genere Vittoria Calabrò e il Direttore Generale Pietro Nuccio.

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