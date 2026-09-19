Provinciale Falcone-Santa Barbara, Comuni insieme per la pulizia

I Comuni di Montalbano Elicona, Falcone e Basicò hanno avviato un intervento straordinario di bonifica lungo la strada provinciale Falcone-Santa Barbara, nel tratto compreso tra le frazioni Toscano e Belvedere, interessato dalla presenza di diverse microdiscariche.

L’operazione è stata promossa dai sindaci Antonino Todaro, Carmelo Paratore e Tindaro Bertolami Pelleriti, che hanno coordinato uomini, mezzi e risorse delle rispettive amministrazioni. Per la raccolta dei rifiuti sono stati utilizzati tre mezzi delle società PI.ECO e Loveral di Patti, affiancati dal personale comunale.

L’intervento riguarda un’arteria che collega i centri collinari alla riviera tirrenica, utilizzata quotidianamente da residenti, lavoratori e visitatori e importante anche per l’accesso alle aree di interesse paesaggistico e turistico del comprensorio.

Le attività erano state preventivamente comunicate alla Città Metropolitana di Messina, competente sulla viabilità provinciale, e sono state monitorate anche da personale di Palazzo dei Leoni.

Le tre amministrazioni intendono adesso affrontare il problema sul piano della prevenzione, avviando un confronto con la Città Metropolitana per individuare strumenti di controllo contro nuovi abbandoni. Tra le soluzioni considerate figura l’installazione di videotrappole nei punti maggiormente interessati.

«La pulizia è necessaria, ma non può essere considerata un punto di arrivo», ha dichiarato Todaro, sottolineando la volontà di proseguire la collaborazione con Falcone e Basicò e di rafforzare vigilanza e prevenzione lungo la strada.

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