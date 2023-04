Previsioni meteo per domenica: cieli poco nuvolosi e venti deboli

Meteo del weekend: sole e temperature in aumento, ma attenzione all’instabilità.

Domenica il meteo della Regione si presenta stabile e soleggiato grazie ad un campo di alte pressioni che abbraccia il territorio, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. In particolare, sul litorale tirrenico, ionico, meridionale, sull’Appennino e nelle zone interne i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-occidentali e lo zero termico si attesterà intorno ai 3150 metri. Il Basso Tirreno sarà da quasi calmo a poco mosso, mentre il Canale e il Mare di Sicilia saranno mossi.

A partire dal 20 aprile si avrà un sostanziale miglioramento del quadro meteorologico, con un generale aumento delle temperature. Domenica ci saranno maggiori velature, anche compatte nella seconda parte del giorno, mentre le zone interne e pre-appeniniche potranno avere dei residui piovaschi. Tuttavia, si segnala un progressivo incremento dell’instabilità tra lunedì e martedì, che dalla Campania si estenderà alla Calabria tirrenica ed immediato entroterra.

