Disagi sulla Statale 113 e A20, l’appello degli imprenditori in difficoltà

di Maria Cristina Miragliotta – Diego Cusmano, capogruppo di minoranza al Consiglio Comunale di Piraino, ha riportato il malcontento di cittadini e imprenditori locali per le ripercussioni della chiusura dell’autostrada A20 tra gli svincoli di Brolo e Patti. A questa si aggiunge il divieto di transito sulla Strada Statale 113 per i mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate, nello stesso tratto compreso tra Patti e Brolo. La situazione ha generato gravi disagi per le attività economiche e commerciali locali.

Cusmano ha sottolineato le criticità legate alle infrastrutture stradali, denunciando anni di immobilismo che hanno contribuito al degrado della rete viaria. Ha ribadito l’importanza di interventi urgenti per ammodernare strade e gallerie, alcune delle quali risalenti alla metà dell’Ottocento, per rispondere alle esigenze attuali di mobilità e sicurezza.

Relativamente ai lavori in corso, Cusmano ha chiesto al CAS e all’ANAS, responsabile del cantiere di San Giorgio, di impegnarsi a garantire tempi di completamento rapidi e certi. Secondo il consigliere, ciò consentirebbe alle imprese locali di pianificare con maggiore sicurezza le loro attività, attualmente compromesse dall’incertezza legata ai lavori.

Le aziende situate nei comuni di Piraino e Gioiosa Marea sono particolarmente colpite da questa situazione, che si protrae ormai da oltre un mese. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti ha infatti limitato la capacità di spedizione delle merci e di approvvigionamento delle materie prime. Questa paralisi operativa ha comportato perdite economiche significative, con la cancellazione di ordini e consegne, causando una grave crisi economica per molte realtà imprenditoriali locali. Maggiori dettagli e le interviste nel videoservizio.

