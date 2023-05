“O mi dai i soldi o ti brucio la casa” giovane violento arrestato a Catania

Nel pomeriggio di ieri, una segnalazione di un individuo in escandescenza che cercava con violenza di entrare nell’abitazione di una donna ha portato all’intervento del personale delle Volanti in via Enrico Mattei. Sul posto, gli agenti hanno bloccato un giovane nel portone del condominio, il quale ha immediatamente dichiarato che la nonna aveva rifiutato di farlo entrare per recuperare dei soldi.

Gli agenti si sono quindi recati di fronte all’ingresso dell’abitazione della donna e hanno notato subito che la porta era gravemente danneggiata e la serratura completamente distrutta. La donna, visibilmente scossa e disorientata per l’accaduto, ha raccontato che il giovane, da tempo consumatore di sostanze stupefacenti, aveva un’aggressività consolidata nei confronti dei familiari ed era andato a vivere da lei proprio a causa di tale comportamento.

Tuttavia, anche presso l’abitazione della nonna, le condotte aggressive del giovane non si erano mai fermate. Al contrario, secondo quanto dichiarato dalla donna, nel corso del tempo avevano addirittura peggiorato, con frequenti episodi di violenza in cui distruggeva oggetti e suppellettili dell’abitazione e sottraeva gioielli e altri oggetti di valore. Nonostante ciò, la donna non aveva mai denunciato il nipote per le sue azioni, anche se in passato aveva richiesto l’intervento della polizia.

In questo ultimo episodio, il giovane ha danneggiato irrimediabilmente la porta d’ingresso cercando con violenza di entrare per recuperare, secondo lui, del denaro che gli spettava. Di fronte al rifiuto della nonna, aveva persino minacciato di incendiare l’abitazione.

In relazione alle sue azioni, il giovane è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia. La notizia dell’arresto è stata comunicata al pubblico ministero di turno, che ha disposto la sua custodia presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesa della convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari.

