Gioiosa Marea: arrestato 38enne per coltivazione e spaccio di droga



Operazione antidroga a Gioiosa Marea: arrestato 38enne per coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Indagini e perquisizione confermano le accuse.

Nel quadro delle iniziative contro lo spaccio di stupefacenti, i Carabinieri di Gioiosa Marea hanno detenuto un individuo di 38 anni, già noto alle autorità, per il reato di coltivazione e possesso con intento di spaccio di sostanze illecite.

Gli atteggiamenti insoliti dell’uomo nei dintorni della sua residenza hanno sollevato i sospetti dei Carabinieri, che hanno avviato appositi servizi di sorveglianza. Ieri mattina, raccolti diversi indizi, i militari hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del soggetto. All’esterno della proprietà sono state rinvenute 3 piante di cannabis indica. All’interno dell’edificio, l’odore intenso di droga proveniva da un armadio contenente 31 rami di foglie di cannabis, pesanti complessivamente oltre 1,100 chilogrammi. Durante la perquisizione sono stati scoperti anche circa 40 grammi di marijuana e una bilancia di precisione.

Le prove raccolte e le sostanze sequestrate sono state inviate al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche per le analisi di laboratorio. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per coltivazione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

La notizia dell’arresto è stata comunicata alla Procura della Repubblica di Patti, guidata dal Dott. Angelo Vittorio Cavallo. Il Procuratore di turno ha deciso di porre il sospetto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

