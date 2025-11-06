Risonanza Magnetica: collaborazione tra Patti, Milazzo e Barcellona

L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Emodinamica dell’ospedale di Patti, diretta dal dottor Salvatore Garibaldi, ha avviato una collaborazione con i servizi di Radiologia degli ospedali di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, guidati rispettivamente dal dottor Simone Fogliani e dalla dottoressa Francesca Torre, per l’introduzione della Risonanza Magnetica Cardiaca. La nuova metodica viene eseguita presso il Centro di Risonanza Magnetica Nucleare del presidio ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto, dove è disponibile un’apparecchiatura dotata di modulo cardiaco e un’équipe composta da cardiologi e radiologi.

L’Emodinamica di Patti aveva attivato nel 2019 un servizio ambulatoriale per la gestione delle patologie cardiovascolari nel territorio tirrenico-nebroideo, che comprende circa 280.000 residenti. Nel 2023 sono stati inoltre istituiti l’ambulatorio a gestione integrata per lo scompenso cardiaco e un ambulatorio di specialistica interna, con conseguente incremento delle prestazioni cliniche e della capacità di presa in carico dei pazienti. Le attività comprendono esami di primo e secondo livello, tra cui ecocardiografie specialistiche e test da sforzo, oltre alla prescrizione di farmaci soggetti a piani terapeutici regionali.

La Risonanza Magnetica Cardiaca rappresenta un ulteriore ampliamento delle possibilità diagnostiche con applicazioni nelle patologie strutturali e valvolari. È previsto, entro l’anno, l’avvio della metodica anche in condizioni di stress farmacologico.

Per la realizzazione del progetto è stato citato il supporto della Direzione Generale dell’ASP Messina, guidata dal dottor Giuseppe Cuccì, e il contributo organizzativo del direttore medico del presidio di Barcellona Pozzo di Gotto, dottor Giuseppe Cocuzza. Il Comitato Aretè di Patti ha inoltre donato arredi destinati a un locale aggiuntivo dell’ambulatorio.

