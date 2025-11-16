“Il Ponte che verrà”, confronto tecnico e politico alla Camera

La prossima settimana è attesa la pubblicazione, da parte della Sezione centrale della Corte dei Conti, delle motivazioni del diniego alla registrazione ordinaria della delibera Cipess del 6 agosto relativa al finanziamento del ponte sullo Stretto di Messina. Il provvedimento avrebbe dovuto consentire l’attivazione delle risorse necessarie per l’avanzamento del progetto.

Giuseppe Conte ha affermato che “la previsione di spesa di 13,5 miliardi non è sostenibile, perché il progetto non regge sotto il profilo finanziario”. L’ex presidente del Consiglio ha inoltre dichiarato che “sono stati sottratti fondi di coesione a Calabria e Sicilia, indispensabili per ridurre divari economici e sociali”. Conte ha osservato che “alla quarta legge di bilancio del governo Meloni, ogni progetto ritenuto fallimentare viene attribuito a me, mentre Draghi resta intoccabile”.

Sul progetto, Conte ha aggiunto che “Salvini vuole entrare nella storia con il ponte più lungo del mondo, ma ha adottato un progetto datato, aggiornato rapidamente, che la Corte dei Conti ha bloccato applicando la legge”.

Parallelamente proseguono gli approfondimenti tecnici. Martedì 18 novembre, a Roma, sono previsti tre appuntamenti. A Palazzo Giustiniani, un seminario promosso dalla senatrice a vita Elena Cattaneo affronterà aspetti di sicurezza e geologia, con interventi di Pietro Ciucci, Carlo Doglioni, Gianluca Valensise, Iunio Iervolino, Federico Mazzolani, Giorgio Diana e Mario de Miranda. Sempre martedì, alla Camera, il convegno “Il Ponte che verrà”, organizzato da Europa Mediterraneo, vedrà la partecipazione di Matilde Siracusano, Davide Faraone, Aurelio Misiti, Paolo Veltri e del giornalista Mario Cavaleri. In serata, alle 18.30, i Circoli Pd di Roma e Villa San Giovanni discuteranno costi e rischi dell’opera con Pietro Patti, Giusy Caminiti, Anna Giordano, Mariella Valbruzzi, Rossella Bulsei e Guido Signorino.

Sul territorio proseguono le iniziative dei comitati contrari al progetto in vista del corteo nazionale del 29 novembre, con incontri programmati a Milazzo, Villa San Giovanni, Messina e Capo d’Orlando.

