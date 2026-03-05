A Gliaca di Piraino un pomeriggio dedicato alla cura e al benessere

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’associazione La Clessidra promuove un’iniziativa dedicata al benessere e alla valorizzazione personale femminile. L’evento nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di incontro e condivisione, inserendosi nel più ampio impegno dell’associazione nella sensibilizzazione contro la violenza di genere e nella tutela dei diritti delle donne.

L’iniziativa è stata organizzata con il coinvolgimento del gruppo locale di Gliaca di Piraino, dove è attivo uno degli sportelli di ascolto dell’associazione. Il servizio, realizzato in collaborazione con il Comune, è operativo ogni sabato e prevede anche un contatto telefonico dedicato per fornire supporto e accoglienza.

Il pomeriggio sarà dedicato alla cura personale intesa come momento di attenzione verso sé stesse e di rafforzamento della consapevolezza individuale. Professioniste del settore estetico e dell’immagine metteranno a disposizione la propria esperienza offrendo suggerimenti e indicazioni utili. Estetiste, parrucchiere, truccatrici e stiliste parteciperanno all’iniziativa condividendo competenze e consigli pratici.

L’appuntamento intende valorizzare il tempo che ogni donna sceglie di dedicare al proprio benessere, proponendo un momento di confronto e partecipazione. Attraverso attività e indicazioni mirate, l’evento vuole sottolineare il ruolo della cura di sé come elemento di consapevolezza personale e di recupero della propria identità.

Gli organizzatori sottolineano che l’incontro rappresenta un’occasione per favorire la partecipazione e la condivisione tra donne, promuovendo un approccio alla bellezza inteso non soltanto come aspetto estetico, ma come strumento di rafforzamento personale e di attenzione alla propria dignità.

