Incidente nella zona sud di Messina, grave un pedone di 84 anni

Un pedone di 84 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella zona sud di Messina, all’incrocio tra via Adolfo Celi e via Contesse. L’anziano, mentre stava attraversando la carreggiata a piedi, è stato investito da una Opel condotta da un uomo di 50 anni.

L’impatto ha provocato al pedone ferite che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure all’84enne prima di disporne il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico Universitario di Messina.

Il pensionato è stato quindi sottoposto agli accertamenti e alle valutazioni del personale medico. Secondo le prime informazioni disponibili, le sue condizioni vengono considerate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nell’area in cui si è verificato l’investimento sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale, con il comandante Giovanni Giardina. Il personale ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e ha provveduto alla gestione della circolazione durante le operazioni di soccorso e gli accertamenti.

Ulteriori elementi potrebbero arrivare dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati saranno esaminati dalla Polizia municipale per verificare le diverse fasi dell’investimento e acquisire informazioni utili a definire con maggiore precisione le circostanze dell’accaduto.

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