“S.O.S Pupi – Pupi in corsia” dedicato ai piccoli pazienti siciliani

La Compagnia Vaccaro Mauceri di Siracusa promuove un’iniziativa che porta la tradizione del teatro dei pupi nelle pediatrie degli ospedali siciliani, offrendo momenti di svago e compagnia ai bambini ricoverati. L’iniziativa, che si svolgerà in Sicilia Orientale con tappe in vari ospedali, rappresenta una novità assoluta in Italia, poiché per la prima volta i pupi varcheranno la soglia di un reparto ospedaliero. Il tour prenderà il via il 14 maggio a Modica, proseguendo il 15 a Ragusa, il 16 a Vittoria, per concludersi il 21 maggio, 4 giugno e 18 giugno a Siracusa, con tre spettacoli dedicati.

Lo spettacolo, intitolato “S.O.S Pupi – Pupi in corsia”, vedrà la partecipazione di attori professionisti del Teatro Alfeo, con la direzione artistica di Donatella Liotta, che si avvale della collaborazione di Massimo Tuccitto, autore del testo, e Paolo La Mesa. La supervisione artistica è affidata al Maestro puparo Alfredo Mauceri. Ogni performance avrà una durata di circa 20-30 minuti, studiata per non interferire con le attività ospedaliere, ma con l’intento di portare un messaggio di gioia e solidarietà ai piccoli pazienti.

Il progetto ha ricevuto un ampio sostegno dalle autorità sanitarie locali e dal personale medico. Alfredo Mauceri ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto, evidenziando l’importanza di tale iniziativa per la promozione della cultura e della tradizione siciliana. In futuro, la compagnia intende ampliare questa esperienza, con un roadshow che potrebbe coinvolgere anche altre regioni italiane. Il sostegno delle istituzioni, come il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, e l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, è stato fondamentale per il successo dell’iniziativa.

Il Teatro dei pupi “Alfeo”, sotto la direzione di Alfredo Mauceri, ha consolidato negli anni la sua posizione di punto di riferimento culturale a Siracusa, dando nuova vita alla tradizione del teatro dei pupi e valorizzando il patrimonio storico e culturale dell’isola.

