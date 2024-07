Matilde Siracusano critica le opposizioni sul Ponte sullo Stretto

Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, ha criticato duramente le opposizioni per la loro resistenza ideologica alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. “Il dibattito ideologico e sterile alimentato dalle opposizioni in merito alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ha fatto male e continua a far male all’Italia. Solo nel nostro Paese esistono forze politiche che fanno una battaglia insensata contro le grandi opere e contro il progresso, e questa è la ragione per la quale il Ponte non è ancora realtà”, ha dichiarato Siracusano intervenendo in Aula a Montecitorio durante la discussione generale sul decreto Infrastrutture.

Siracusano ha evidenziato come la politica non dovrebbe essere divisa su temi infrastrutturali strategici, sottolineando che il Ponte rappresenterebbe un’importante opportunità di sviluppo economico e lavorativo. “La politica non dovrebbe dividersi su questi temi, sulle infrastrutture strategiche per il Paese: il Ponte creerà sviluppo, lavoro, e sarà un attrattore per ulteriori investimenti”, ha affermato, rimarcando l’importanza della continuità territoriale sancita dalla Costituzione italiana. Secondo Siracusano, questo principio è stato disatteso fino ad ora, causando alla Sicilia una “tassa occulta” di 6 miliardi di euro annuali.

In risposta alle critiche delle opposizioni, Siracusano ha sostenuto che il Ponte sarebbe un’opera ecosostenibile, capace di ridurre significativamente le emissioni di CO2 grazie all’alta velocità ferroviaria. “Avs, che è una formazione politica che a parole difende l’ambiente, dovrebbe essere in prima linea per sostenere questa infrastruttura. Il Ponte è un’opera ecosostenibile e che va incontro alla transizione ecologica: con l’alta velocità ferroviaria avremo una enorme riduzione di emissioni di CO2”, ha detto.

Infine, Siracusano ha esortato le opposizioni a non ostacolare il progetto, sottolineando che non tutti i problemi del Paese possono essere risolti evitando la costruzione del Ponte e distogliendo le risorse destinate alla sua realizzazione. “Vorrei dunque rassicurare le opposizioni. Non tutti i problemi del Paese possono essere risolti non realizzando il Ponte e distogliendo le risorse stanziate per costruirlo”, ha concluso.

