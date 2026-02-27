Nauta, al via a Misterbianco SiciliaFiera la 24ª edizione del Boat Show

Ha preso il via a Misterbianco la ventiquattresima edizione di Nauta, il Mediterranean Boat Show ospitato negli spazi di SiciliaFiera. La rassegna si svolgerà in due appuntamenti, dal 27 febbraio al 1° marzo e dal 5 all’8 marzo, con apertura al pubblico dalle 10 alle 19. L’area espositiva supera i 27 mila metri quadrati e registra la presenza di oltre cento espositori tra operatori del settore e diportisti.

A inaugurare la manifestazione è stato il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, che ha sottolineato: “Nauta è ormai diventata una manifestazione autorevole, si è inserita a pieno titolo nel novero delle migliori iniziative fieristiche italiane”. Il ministro ha richiamato il ruolo dell’Italia come principale esportatore di imbarcazioni da diporto, evidenziando la necessità di nuove competenze professionali e di un alleggerimento burocratico, anche attraverso il disegno di legge in esame al Senato.

L’edizione 2026 assume un significato particolare dopo i danni provocati dal ciclone Harry lungo le coste siciliane. “Vuole essere un punto di ripartenza”, ha dichiarato Alessandro Lanzafame, organizzatore e direttore di Eurofiere, segnalando il ribaltamento della composizione degli espositori, con il 70% di cantieri presenti rispetto al 30% di concessionari.

Nel corso dell’evento è stato firmato un protocollo d’intesa con Confindustria Nautica. Il presidente Piero Formenti ha definito Nauta “una manifestazione territoriale di eccellenza” e ha richiamato le difficoltà del comparto, tra rincari produttivi e instabilità geopolitica.

Spazio anche al settore pesca nel padiglione C1 e al comparto automotive con Cronos, sponsor esclusivo, che espone Maserati e Dongfeng. Testimonial per il quarto anno consecutivo il recordman Sergio Davì.

