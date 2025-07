Chiuso lo svincolo di Roccalumera per manutenzione notturna

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha disposto un intervento di manutenzione sulle gallerie delle tratte A18 Siracusa‑Gela, A18 Messina‑Catania e A20 Messina‑Palermo, nel tratto fino a Villafranca Tirrena (km 0+000–20+516). “Le operazioni comporteranno temporanee modifiche alla viabilità lungo l’autostrada A18 Messina–Catania”, ha spiegato il CAS.

In particolare, lo svincolo di Roccalumera sarà chiuso in entrata e in uscita, in entrambe le direzioni, dalle ore 22:00 di venerdì 18 luglio alle ore 6:00 di sabato 19 luglio. Il provvedimento è stato adottato per garantire la sicurezza del personale impegnato nelle attività di controllo e sistemazione delle strutture interne alle gallerie.

Gli automobilisti sono pregati di rispettare la segnaletica temporanea e di valutare percorsi alternativi per evitare disagi. “Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica presente in loco e a pianificare per tempo eventuali percorsi alternativi”, è il monito dell’ente gestore. Durante gli interventi notturni, il traffico scorrerà regolarmente sulle corsie adiacenti, salvo ulteriori comunicazioni in caso di imprevisti.

