“Notturno d’Autore” Zingales incontra Giovanni Grasso a Capo d’Orlando

Il 29 giugno 2024, alle ore 21:00, presso la Terrazza Yacht Club di Capo d’Orlando, si terrà un evento letterario di grande rilievo nell’ambito della manifestazione “Notturno d’autore”. Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, Prof. Leon Zingales, dialogherà con il Dott. Giovanni Grasso, Portavoce del Presidente della Repubblica e affermato scrittore.

Il Dott. Giovanni Grasso presenterà in questa occasione il suo ultimo romanzo, “L’amore non lo vede nessuno”. Questo libro, definito dall’autore stesso come un giallo esistenziale, è caratterizzato da una trama avvincente che cattura il lettore fin dalle prime pagine. Il romanzo è un’indagine profonda e intensa sul senso autentico dell’esistenza, descritta attraverso una narrazione ricca di colpi di scena e di un ritmo incalzante.

“L’amore non lo vede nessuno” esplora le complessità della condizione umana e dell’amore, con toni inquietanti e una conclusione imprevedibile. La verità che si cela dietro la trama presenta molteplici e sorprendenti sfaccettature, delineando un quadro variegato e profondo delle emozioni umane.

Il Prof. Leon Zingales, noto per il suo impegno nel promuovere la cultura e la lettura tra i giovani, condurrà il dialogo con il Dott. Grasso, approfondendo i temi trattati nel romanzo e offrendo al pubblico un’opportunità unica di conoscere più da vicino l’autore e il suo lavoro.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto culturale e di riflessione, arricchendo il panorama delle iniziative letterarie della città di Capo d’Orlando. La partecipazione del Dott. Giovanni Grasso, con il suo romanzo ricco di emozioni e riflessioni esistenziali, promette di rendere la serata particolarmente significativa e coinvolgente per tutti i presenti.

