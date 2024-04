Rinvenuto dalla Guardia Costiera cadavere al largo di Marina di Patti

Nel pomeriggio odierno, la Guardia Costiera ha effettuato il recupero di un cadavere dalle acque marine. L’intervento è stato sollecitato dalla segnalazione alla Capitaneria di Porto di Milazzo riguardante la presenza di un corpo galleggiante al largo della spiaggia di Marina di Patti. Le motovedette della Guardia Costiera, affiancate dall’unità della delegazione spiaggia di Patti Marina, sono intervenute prontamente per il recupero del cadavere. Secondo le prime informazioni, il defunto è un uomo di mezza età e di costituzione robusta, caratterizzato da un tatuaggio raffigurante un drago sulla schiena.

Al momento, non sono ancora stati identificati né il soggetto deceduto né le circostanze precise della sua morte, poiché sembra che il corpo sia stato in acqua per diversi giorni. La Procura, su indicazione della Procuratrice Antonietta Ardizzone, ha disposto il sequestro della salma e il suo trasferimento presso il Policlinico di Messina. Qui, la dottoressa Daniela Sapienza eseguirà l’autopsia nelle prossime ore.

