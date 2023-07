Omicidio-suicidio ad Agrigento, depresso uccide la moglie e si suicida

Tragedia familiare a Fontanelle: coppia di coniugi trovata morta in circostanze misteriose. Il marito si è impiccato, mentre la moglie è stata uccisa. Indagini in corso per comprendere la dinamica del delitto. La comunità è in lutto.

Una tragica scoperta ha sconvolto la tranquilla località di Fontanelle, in provincia di Agrigento. Una coppia di coniugi, residente al civico 36 di via Alessio Di Giovanni, è stata trovata senza vita nella propria abitazione. Le vittime sono identificate come Ilenia Bonanno, 45 anni, e Daniele Gallo Cassarino, 47 anni, entrambi originari di Agrigento. La coppia lascia due figli, un maschio di 19 anni e una femmina di 15 anni.

Le circostanze della morte sono ancora avvolte nel mistero. Il marito, ex dipendente di una ditta di smaltimento rifiuti, è stato trovato impiccato. Secondo le prime indagini condotte dalla polizia, sembra che l’uomo soffrisse di una grave depressione da diversi mesi, tanto da licenziarsi dal lavoro e seguire una cura.

La moglie, impiegata presso un negozio, si occupava delle spese familiari. È stato il figlio della coppia a chiamare la polizia, preoccupato dal fatto che entrambi i genitori non rispondevano al telefono. Giunto a casa, il giovane ha fatto la tragica scoperta.

Le forze dell’ordine, coordinate dalla Questura di Agrigento, si sono prontamente recate sul luogo del delitto. Il procuratore Salvatore Vella, in funzione ad Agrigento, ha disposto l’autopsia sui cadaveri, mentre il pm di turno Cecilia Baravelli ha avviato le indagini. Al momento, non è chiaro come la moglie, trovata nella camera da letto, sia stata uccisa, sembra sia stata strangolata. La Procura ha quindi ordinato l’esame autoptico per cercare di fare luce sulla dinamica del delitto.

La polizia sta interrogando i familiari e i vicini di casa per ricostruire i rapporti tra marito e moglie. Testimoni oculari hanno riferito di frequenti litigi tra i coniugi, segnalati anche alle autorità in passato.

