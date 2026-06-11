La Regione Siciliana finanzia il nuovo scuolabus per Gioiosa Marea

Il Comune di Gioiosa Marea amplia il proprio parco mezzi destinato al trasporto degli studenti con l’introduzione di un nuovo scuolabus Ford Transit da 24 posti. Il veicolo è stato acquisito con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficienza del servizio scolastico e rispondere alle esigenze degli alunni che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico organizzato dall’ente locale.

L’acquisto del mezzo è stato reso possibile grazie a un contributo economico pari a 75 mila euro concesso dall’Assessorato all’Istruzione della Regione Siciliana. Le risorse ottenute hanno consentito all’amministrazione comunale di procedere al rinnovo della dotazione destinata alla mobilità scolastica, rafforzando un settore considerato strategico per il territorio.

Il nuovo autobus è stato progettato secondo standard aggiornati in materia di sicurezza e comfort. La presenza di sistemi tecnologici di ultima generazione e di dispositivi avanzati per la tutela dei passeggeri permetterà di garantire spostamenti più sicuri e funzionali per gli studenti.

L’inserimento del Ford Transit nella flotta comunale rappresenta un ulteriore passo nel percorso di ammodernamento dei servizi rivolti alle famiglie e alla popolazione scolastica. Il mezzo entrerà a far parte delle attività quotidiane dedicate al trasporto degli alunni, contribuendo a rendere più efficiente la gestione degli spostamenti tra le diverse aree del territorio comunale.

L’investimento si inserisce nell’ambito delle iniziative finalizzate al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici destinati al mondo della scuola, con particolare attenzione alla qualità e all’affidabilità del trasporto dedicato agli studenti.

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