📽 Nota ANAC, il sindaco La Galia chiarisce la posizione del Comune

Il sindaco di Gioiosa Marea interviene in merito all’articolo pubblicato dalla stampa relativo alla nota dell’Autorità nazionale anticorruzione sulla trasparenza dell’Amministrazione comunale, fornendo chiarimenti sul procedimento e sulle iniziative adottate dall’ente.

Secondo quanto precisato dal primo cittadino, la vicenda richiamata dalla nota dell’ANAC riguarderebbe un procedimento già definito nei mesi scorsi. «Si tratta di un procedimento già concluso con definizione semplificata dell’ANAC nel febbraio del 2026, quando abbiamo ricevuto la comunicazione», ha dichiarato il sindaco.

Il primo cittadino ha inoltre spiegato che, dopo l’esame delle informazioni trasmesse dal Comune, l’Autorità avrebbe indicato all’Amministrazione la necessità di intervenire su alcune parti della sezione “Amministrazione trasparente” presente sul sito istituzionale dell’ente. «Dopo aver valutato tutte le informazioni ricevute, l’ANAC ci invitava a migliorare alcune sezioni dell’Amministrazione trasparente sul sito», ha aggiunto.

L’Amministrazione comunale, sulla base delle indicazioni ricevute, avrebbe quindi adottato specifiche misure organizzative per assicurare un aggiornamento più costante delle informazioni pubblicate online.

Il sindaco ha riferito che, anche in considerazione delle difficoltà riscontrate nell’inserimento e nell’aggiornamento di tutti i dati previsti, è stata individuata una specifica unità incaricata di seguire quotidianamente la sezione dedicata alla trasparenza. La struttura ha il compito di implementare e aggiornare i contenuti pubblicati sul portale istituzionale del Comune.

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