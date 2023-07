Sting torna alle Eolie per una vacanza esclusiva tra cultura e cucina

Sting, tra melodie eoliane e note da Hollywood, si gode una pausa in famiglia.

Sting, l’artista internazionale, ritorna alle Eolie per una breve vacanza con la famiglia. Dopo aver ispirato il film “Oppenheimer” di Christopher Nolan con la sua canzone “Russians”, si rilassa tra le isole, gustando la cucina locale e regalando emozionanti abbracci. Una pausa speciale tra musica e bellezze naturali.

L’arcipelago delle Eolie accoglie nuovamente l’artista internazionale Sting per una breve vacanza in compagnia della sua famiglia. Dopo il suo primo soggiorno nell’agosto 2015 a Stromboli, dove regalò un indimenticabile mini concerto al tramonto, l’ex frontman dei Police è tornato a Lipari.

L’accoglienza è stata calorosa al ristorante “Filippino”, di proprietà del patron Antonio Bernardi jr., dove Sting e compagnia hanno assaporato i piatti tipici della cucina eoliana. Nel momento dei saluti, il direttore di sala Giuseppe Donato è rimasto commosso dall’abbraccio del celebre cantante, e come dono speciale, gli è stato offerto “Il Piatto del Buon Ricordo”.

Questa rilassante pausa alle Eolie arriva dopo gli impegni di lavoro di Sting, tra cui l’ispirazione della sua celebre canzone “Russians”, che ha ottenuto un riconoscimento particolare nel film “Oppenheimer” diretto da Christopher Nolan. Il regista britannico ha recentemente rivelato come la musica di Sting abbia contribuito a creare un’atmosfera unica nel film, rendendolo uno dei più attesi della nuova stagione cinematografica.

La presenza di Sting nell’arcipelago siciliano è stata suggellata anche da un documentario intitolato “Sting tra musica e libertà”, curato dalla regista Julie Veille e trasmesso da Rai 5 giovedì scorso. Questo film ha offerto uno sguardo intimo sulla vita dell’artista, mostrando la sua continua passione per la musica e l’impegno per le cause sociali.

Non è la prima volta che Sting sceglie le Eolie come luogo di ritiro: nel 2015, aveva già deliziato gli abitanti e i turisti con una magica performance nella villa di Stromboli di Alberto Contri, una figura di spicco nella Fondazione Pubblicità Progresso e consigliere Rai, e ospite anche del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Sting dimostra ancora una volta il suo amore per queste incantevoli isole, immergendosi nell’autentica atmosfera eoliana e donando ai suoi abitanti momenti indimenticabili.

© Riproduzione riservata.