Ficarra, allarme per l’assistenza medica: il sindaco scrive all’Asp
Il Comune di Ficarra ha formalmente segnalato all’Azienda sanitaria provinciale una situazione di crescente criticità nell’assistenza medica di base, destinata ad aggravarsi nelle prossime settimane con il pensionamento della dottoressa Teresa Bruno.
La questione è stata sottoposta al direttore generale dell’Asp attraverso una nota istituzionale urgente firmata dal sindaco di Ficarra, nella sua funzione di prima autorità sanitaria locale. Al centro della comunicazione il rischio che il territorio comunale possa trovarsi di fronte a un significativo vuoto assistenziale, con conseguenze soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.
Nella nota viene evidenziata la particolare realtà demografica di Ficarra, caratterizzata dalla presenza di numerosi anziani e di cittadini con difficoltà negli spostamenti. In questo contesto, il medico di medicina generale rappresenta un riferimento sanitario di prossimità essenziale per la gestione quotidiana delle esigenze assistenziali.
Il sindaco ha inoltre chiesto all’Asp di riesaminare l’assegnazione della dottoressa Rosangela Vito al Comune di San Piero Patti, sollecitando un intervento finalizzato a garantire la continuità dell’assistenza primaria nel territorio ficarrese.
L’amministrazione comunale ha precisato che l’iniziativa non intende interferire con le competenze organizzative dell’Azienda sanitaria provinciale, ma nasce dalla necessità di rappresentare le esigenze della comunità. «Mi muove il senso di responsabilità verso una comunità piccola, con una popolazione anziana e con difficoltà di mobilità», viene sottolineato nella nota, nella quale si richiama la tutela del diritto alla salute dei cittadini.
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