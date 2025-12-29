Saldi dal 3 gennaio, spesa più prudente ma acquisti in aumento

In Sicilia i saldi invernali prenderanno ufficialmente il via il 3 gennaio e si protrarranno fino al 15 marzo. L’annuncio arriva da Confcommercio Sicilia, che ha diffuso anche i dati relativi ai consumi natalizi nell’Isola. Secondo le rilevazioni, la spesa complessiva durante le festività ha registrato un incremento dell’1,9% rispetto al 2024, nonostante un quadro economico definito complesso dagli operatori del settore.

L’aumento dei consumi non si è però tradotto in una crescita proporzionale della spesa individuale. Il budget medio destinato ai regali si è infatti attestato tra i 190 e i 200 euro, evidenziando un approccio più prudente da parte delle famiglie, condizionato dall’andamento dei prezzi e dai rincari generalizzati. A fornire il quadro è Gianluca Manenti, presidente regionale dell’associazione, che ha sottolineato come i consumatori abbiano adottato strategie di acquisto più selettive.

Tra le categorie maggiormente acquistate nel periodo natalizio figurano i prodotti enogastronomici, che rappresentano il 18,5% del totale, seguiti dagli articoli per la cura della persona con il 14,1%. Abbigliamento e calzature si collocano al 12,2%, mentre una quota rilevante riguarda elettronica, abbonamenti a piattaforme di streaming e gioielli.

Un elemento evidenziato dall’associazione riguarda il ritorno agli acquisti nei negozi fisici. “Il 64% dei consumatori ha scelto di fare acquisti nei negozi di prossimità, segno che l’esperienza diretta resta fondamentale”, ha dichiarato Manenti, aggiungendo che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale come supporto alle scelte è in crescita, pur senza sostituire il rapporto diretto con il commercio locale.

In vista dei saldi, Confcommercio invita a prestare attenzione alla correttezza delle promozioni e alla trasparenza dei prezzi, ricordando l’obbligo di indicare il prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni. L’associazione precisa inoltre che in Sicilia le vendite promozionali sono consentite durante tutto l’anno.

