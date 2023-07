La Cucinotta inaugura la mostra sulla moda dei Florio a Mirto

Maria Grazia Cucinotta celebra la moda d’epoca al Museo del Costume e della Moda Siciliana a Mirto.

Maria Grazia Cucinotta ha inaugurato la mostra “La moda al tempo dei Florio” al Museo del Costume e della Moda Siciliana di Mirto. La rassegna presenta abiti d’epoca dal 1900 al 1930, offrendo un’esperienza unica in Italia. L’esposizione testimonia l’ascesa dei Florio e rappresenta un importante capitolo nella storia della moda siciliana.

All’evento erano presenti il sindaco di Mirto, Maurizio Zingales, rappresentanti dell’amministrazione comunale e il curatore della mostra, l’architetto Giuseppe Miraudo, direttore del Museo del Costume e della Moda Siciliana. Maria Grazia Cucinotta, oltre ad essere madrina e testimonial del museo, ha espresso la sua felicità nell’essere presente all’inaugurazione, elogiando l’impegno di Giuseppe Miraudo nel realizzare il museo e sottolineando l’importanza dei tessuti e dei ricami presenti negli abiti esposti.

“La moda al tempo dei Florio” rappresenta un viaggio ideale attraverso la storia di una dinastia che ha avuto un impatto significativo non solo sulla società palermitana e siciliana, ma anche sul jet set internazionale. La mostra, curata da Giuseppe Miraudo, offre testimonianze preziose che coprono un periodo che va dal primo ‘900 fino al 1930, inclusi cimeli rari che sono stati raccolti con grande cura e dedizione.

Il sindaco di Mirto, Maurizio Zingales, ha sottolineato l’importanza di iniziative culturali di tale rilevanza e ha elogiato il Museo del Costume e della Moda Siciliana come un’istituzione unica nel Sud Italia. Zingales ha invitato i siciliani e non solo a visitare la mostra, sottolineando il ruolo di Maria Grazia Cucinotta come testimonial non solo del museo, ma anche della Sicilia stessa.

L’esposizione, voluta fortemente dall’Amministrazione Comunale di Mirto, presenta una vasta gamma di abiti d’epoca, tra cui abiti da sposa del primo ‘900, abiti degli anni ’20 e ’30, e raffinati accessori come cappelli, borsette, bigiotteria, scarpe e biancheria. Ogni pezzo rappresenta un mondo scomparso, testimoniando un periodo che ha rivoluzionato la storia della moda.

La mostra “La moda al tempo dei Florio” sarà aperta al pubblico presso Palazzo Cupane, sede del Museo del Costume e della Moda Siciliana, tutti i giorni (escluso il lunedì) fino al 5 settembre. Gli orari di apertura sono dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi nel fascino della moda del passato e scoprire il prestigio di una famiglia che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Sicilia.

