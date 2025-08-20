Migranti, fermati cinque presunti scafisti a Siracusa

Cinque uomini, quattro di nazionalità egiziana e uno siriano, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dalla Squadra Mobile di Siracusa. L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, in seguito a un’attività congiunta con la Capitaneria di Porto, che aveva intercettato un’imbarcazione al largo della costa aretusea con a bordo trentasei migranti, tra cui diciassette minori egiziani.

Dopo l’arrivo al porto di Augusta, i migranti sono stati sottoposti alle procedure di identificazione da parte dell’Ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica. Le successive indagini hanno permesso di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti dei cinque soggetti, ritenuti responsabili della conduzione della traversata.

Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, che dovrà essere verificata in sede giudiziaria, i cinque avrebbero avuto compiti specifici fin dalla partenza, avvenuta dalle spiagge libiche nei pressi di Bengasi. In particolare, uno degli egiziani avrebbe assunto il ruolo di comandante, assistito da due connazionali alla guida del natante, dotati di telefono satellitare e dispositivo GPS forniti da soggetti libici.

Gli altri due, un egiziano e un cittadino siriano, avrebbero gestito il rifornimento dei motori e la distribuzione delle scorte alimentari. Secondo quanto riferito da uno dei migranti, l’acqua potabile era disponibile in quantità limitata e veniva riservata prevalentemente ai connazionali degli scafisti. A chi protestava, venivano rivolte minacce, anche con l’impiego di un tubo di plastica, prospettando l’eventualità di essere gettati in mare.

