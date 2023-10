Rimborsi all’ex rettore: indagini in corso all’Ateneo messinese

Recentemente, gli ufficiali della Guardia di Finanza hanno proceduto all’acquisizione di specifici documenti presso l’Università di Messina. Quest’azione è stata intrapresa in seguito a un ordine di esibizione emanato dalla Procura. Gli atti acquisiti sono legati alla questione relativa ai fondi, che ammontano a più di 2 milioni di euro, erogati come rimborsi a Salvatore Cuzzocrea, ex rettore dell’Ateneo, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023.

Tale situazione ha causato le dimissioni di Cuzzocrea dalla carica di rettore. È importante sottolineare che l’attenzione della Procura si è estesa anche ai rimborsi effettuati a una società, della quale Cuzzocrea risulta essere il proprietario. In relazione all’indagine in corso, emergono sospetti di abuso d’ufficio e alcune persone sono già al centro delle indagini. Sentito come persona informata dei fatti il senatore accademico Paolo Todaro che aveva presentato delle denunce sulla vicenda.

