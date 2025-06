Esercito e scuola a Palermo, insieme per l’orientamento professionale

Si è concluso presso la Caserma “Generale Euclide Turba” di Palermo il programma formativo dedicato a 116 studenti dell’Istituto Nautico “Gioeni Trabia”, sviluppato in collaborazione con il 46° Reggimento Trasmissioni. L’iniziativa, inserita nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), ha offerto agli studenti un’esperienza diretta in ambito tecnico-operativo, con particolare riferimento alle reti di telecomunicazioni e al cablaggio strutturato.

Sotto la supervisione del personale del Reggimento, i partecipanti hanno preso parte ad attività teoriche e pratiche volte a trasmettere conoscenze specifiche e a stimolare l’acquisizione di competenze utili per l’orientamento futuro. Il percorso, articolato in più fasi, ha previsto esercitazioni su apparati e sistemi di comunicazione impiegati in ambito militare, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle professionalità tecniche delle Forze Armate.

A conclusione del progetto, sia i militari che gli studenti hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti e per la qualità dell’esperienza condivisa. “Importanti momenti di formazione” sono stati vissuti, come sottolineato dai tutor e dagli stessi allievi coinvolti nel programma, che hanno potuto confrontarsi con realtà operative diverse da quelle scolastiche, consolidando al contempo il legame tra istituzioni educative e mondo militare.

