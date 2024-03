La comunità di Gioiosa Marea piange la perdita del Colonnello Canfora

di Maria Cristina Miragliotta – È con profonda tristezza che la comunità di Gioiosa Marea piange la scomparsa del Colonnello Alessandro Canfora, figura esemplare di rettitudine e patriottismo. Lasciando questo mondo all’età di 89 anni, Canfora ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di coloro che lo conoscevano. La sua partecipazione significativa nelle celebrazioni del 4 novembre, Giornata Nazionale delle Forze Armate, lo ha reso un punto di riferimento per la memoria dei caduti in guerra. Il suo legato di integrità e dedizione al servizio rimarrà una guida per le generazioni future.

La dolorosa notizia è stata annunciata dalla sua amata moglie, i figli Davide e Loredana, e dai parenti più stretti. I funerali si terranno il 5 marzo alle 15:30 presso la Chiesa di San Nicolò a Gioiosa Marea, dove amici, familiari e colleghi potranno rendere omaggio all’uomo che ha dedicato la sua vita alla difesa dei valori fondamentali della società.

La redazione di CanaleSicilia si unisce al dolore dei familiari per la grave perdita.

