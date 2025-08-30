Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 1° al 7 settembre

La Polizia Stradale di Messina ha diffuso il calendario dei controlli della velocità previsti nella prima settimana di settembre. L’iniziativa mira a sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti e a ridurre il rischio di incidenti nei tratti autostradali caratterizzati da maggiore criticità.

Le verifiche interesseranno le due principali arterie autostradali della provincia: la A18 Messina-Catania e la A20 Messina-Palermo. Gli strumenti di rilevamento saranno attivi da lunedì 1° settembre a domenica 7 settembre 2025, con postazioni posizionate in entrambe le direzioni di marcia.

In particolare, le giornate dell’1, 2, 3 e 4 settembre vedranno controlli distribuiti alternativamente su entrambe le tratte, con l’obiettivo di monitorare i flussi di traffico e garantire maggiore sicurezza. Le zone individuate sono quelle che, secondo i dati in possesso della Polizia Stradale, registrano un più elevato numero di sinistri.

La comunicazione preventiva delle aree soggette a vigilanza è stata resa pubblica per ricordare agli utenti l’importanza di mantenere un’andatura adeguata. La Polizia Stradale sottolinea come il rispetto delle regole e dei limiti di velocità rappresenti un elemento determinante nella prevenzione degli incidenti.

«È fondamentale tenere sempre sotto controllo la velocità del veicolo», evidenziano dagli uffici della Polizia Stradale di Messina, ribadendo che le attività predisposte si inseriscono in una più ampia strategia di prevenzione finalizzata alla tutela della sicurezza stradale.

