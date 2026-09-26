Meteo Sicilia, sabato con qualche pioggia e miglioramento domenica

Il fine settimana in Sicilia sarà caratterizzato dalla presenza di un campo di alta pressione, con condizioni generalmente stabili e ampie schiarite, pur in presenza di locali annuvolamenti e deboli precipitazioni.

Sabato, lungo il litorale tirrenico, la mattinata si presenterà con cieli molto nuvolosi e piogge di debole intensità. Dal pomeriggio sono attesi rasserenamenti, mentre in serata potranno tornare nubi sparse. Condizioni simili interesseranno inizialmente la fascia ionica, dove la nuvolosità e i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi nel corso della giornata.

Sul versante meridionale il cielo sarà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, con un aumento della copertura nelle ore successive e possibilità di deboli piogge pomeridiane. Sull’Appennino, dopo una mattinata nuvolosa con precipitazioni, sono previste graduali schiarite fino a cieli poco nuvolosi in serata. Nelle aree interne la nuvolosità aumenterà nelle ore centrali, accompagnata localmente da piogge deboli, prima di lasciare spazio a rasserenamenti. I venti saranno deboli nord-orientali, con zero termico intorno ai 3.900 metri.

Domenica proseguiranno condizioni prevalentemente stabili. Sul Tirreno resterà la possibilità di deboli piogge al mattino, seguite da schiarite dal pomeriggio. Litorale ionico, costa meridionale e Appennino avranno cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento serale. Maggiore variabilità interesserà le zone interne nelle ore centrali.

I venti saranno deboli, inizialmente nord-orientali e successivamente settentrionali. Lo zero termico salirà intorno ai 4.150 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia saranno mossi. – Fonte 3BMeteo.

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