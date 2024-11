Chiusura della A20 tra gli svincoli di Santo Stefano e Sant’Agata Militello

Il CAS Autostrade Siciliane ha reso noto che sarà temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Messina, nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Santo Stefano di Camastra e Sant’Agata di Militello, sulla A20 Messina-Palermo. La sospensione della circolazione avverrà per consentire l’esecuzione di importanti verifiche tecniche sulle strutture della tratta. L’intervento programmato prevede ispezioni e indagini speciali, necessarie per la valutazione delle condizioni delle infrastrutture presenti nel tratto interessato.

La chiusura è stata pianificata per i giorni 12, 13 e 14 novembre 2024 e sarà operativa esclusivamente durante le fasce orarie comprese tra le 9:00 e le 18:00. Durante questo intervallo temporale, il traffico diretto a Messina verrà deviato, con l’obiettivo di evitare inconvenienti alla circolazione e garantire che le operazioni tecniche possano svolgersi senza interferenze.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁