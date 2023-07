Castroreale si illumina per il Jazz Festival e DivinExperiences

Un connubio tra musica e sapori prelibati, tra arte e tradizione, alla scoperta della cultura enogastronomica siciliana.

Dal 28 al 30 luglio, Castroreale, incantevole borgo medievale siciliano, ospita la XXIII edizione del Jazz Festival, affiancato dalla celebre DivinExperiences. Il connubio tra musica jazz e cultura enogastronomica regalerà esperienze uniche tra degustazioni, concerti e mostre d’arte, celebrando la Sicilia come continente enogastronomico e culturale unico al mondo.

Dal 28 al 30 luglio, il pittoresco borgo medievale di Castroreale, annoverato tra i borghi più belli d’Italia, si prepara ad accogliere un’esperienza straordinaria: il Jazz Festival giunto alla sua XXIII edizione e la celebre DivinExperiences, evento enogastronomico di spicco nel panorama siciliano. Quest’anno, le due manifestazioni si fondono in un connubio armonico, promettendo giornate indimenticabili ai visitatori.

A guidare il festival Jazz è la carismatica presidente della locale Proloco, Mariella Sclafani, che ha curato personalmente la selezione di due prestigiosi musicisti internazionali per le esibizioni serali. Questi artisti di fama incanteranno il pubblico con le loro melodie durante l’intera durata dell’evento.

DivinExperiences, giunto alla quinta edizione, nasce dal cuore appassionato del manager siciliano Soccorso Parisi, che ha unito le forze con il rinomato organizzatore di eventi Francesco Chinnici. Presso la suggestiva chiesa del Santissimo Salvatore, Chinnici allestirà una galleria d’arte per ospitare le opere dei pittori Lorenzo Chinnici e Giuseppe Gorga, presentate da Bernardo Dell’Aglio.

“L’intuizione di unire i due eventi in maniera sinergica ed originale – afferma Soccorso Parisi – si è rivelata vincente. E non poteva essere diversamente in quanto musica e cibo sono da sempre le passioni terrene più intime ed intense: il vino di qualità e la musica di qualità. Godimento e percezione con le stesse esigenze meditative, gli stessi ritmi di coinvolgimento, la stessa predisposizione ed apertura culturale”.

Nel cuore di Castroreale, ogni angolo si animerà di arte, musica e sapori prelibati. Piazze, castello Pensabene e chiese rivivono il loro antico splendore per accogliere i visitatori amanti dell’arte, della musica e del buon cibo.

DivinExperiences si presenta come un vero e proprio viaggio itinerante tra eccellenze siciliane, racchiuse sotto il marchio “Born to Sicily”. Degustazioni, tour, masterclass e convegni saranno l’occasione per scoprire il meglio del territorio in un’atmosfera affascinante, dimostrando che l’alta qualità enogastronomica è accessibile a tutti.

“Coscientia, il cibo è cultura” è il tema della quinta edizione di DivinExperiences. Una consapevolezza che riflette l’intreccio indissolubile tra cultura e cibo, ricco di storia, memoria e innovazione. La Sicilia, cuore pulsante di cultura, abbraccia nella sua essenza il cibo, divenuto parte intrinseca della sua identità.

Centodiciotto produttori, tra cui ottanta cantine, esporranno le eccellenze enologiche siciliane nella centrale Piazza delle Aquile, accanto al maestoso Duomo di Castroreale. Sarà un’occasione imperdibile per degustare i vini di qualità, ascoltare gli esperti del settore e immergersi negli incantevoli luoghi del borgo.

Il noto chef Salvo Terruso, titolare del rinomato “Pastaio Matto”, delizierà il pubblico con una dimostrazione gastronomica durante tutte e tre le serate. I maestri pasticceri Natale Bellina, Sebastiano Cavallaro, Mario Cortese, Salvatore di Paola, Ahmed Hachcham e Graziella Arcidiacono della Federazione Italiana Liberi Pasticceri si esibiranno, invece, nella preparazione dei dolci più golosi, come la celebre cassata.

Tra gli eventi clou, la performance del danzatore siciliano Alosha, premio Unesco nel 2019, con lo spettacolo di danzastorie “Amuri”, che regalerà gioia anche ai più piccoli.

Saranno presenti inoltre iniziative a sostegno della creatività siciliana, come “Sicilian Artisan Foundation”, volta a preservare le tradizioni e gli antichi mestieri del popolo siciliano.

La masterclass “Viaggio in Sicilia”, prevista il 28 luglio presso il Castello Pensabene, rappresenta un’opportunità unica per scoprire la straordinaria diversità dell’Isola. Gli ospiti potranno degustare gli spumanti delle cantine Nicosia, Tasca d’Almerita e Baglio di Cristo di Campobello, i bianchi di Mazzei, Pietradolce e Tenuta Castellaro, concludendo con i rosati delle cantine Palmento Costanzo e Di Giovanna.

Per partecipare alla masterclass, è necessario aver acquistato il biglietto online o presso lo show office di Castello Pensabene. Il costo della masterclass sarà aggiunto al prezzo base del biglietto, fissato a 20 euro.

Momenti culturali arricchiranno le serate, con la partecipazione della scrittrice Sara Favarò, Alfonso Lo Cascio, Angelo Coco, Anna Pinizzotto e Marta Giarrizzo, dialogando sui loro libri con Letizia Passarello in Piazza Candelora il 29 luglio alle ore 21.

Le serate saranno anche impreziosite dalla mostra fotografica del Club Fotografico Iperfocale.

DivinExperiences a Castroreale rappresenta un’occasione unica per immergersi nell’incantevole connubio tra arte, musica e sapori siciliani, celebrando la cultura enogastronomica di questa straordinaria terra.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare Soccorso Parisi al numero 335 66 78 627.

