Operazione Ipogeo, disordini a Catania, due arresti e perquisizioni

La Polizia di Stato di Catania ha avviato all’alba l’esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal Gip su richiesta della Procura distrettuale. L’ordinanza prevede la detenzione in carcere per due persone ritenute coinvolte, con differenti profili di responsabilità, negli episodi verificatisi durante una manifestazione pubblica. Le contestazioni riguardano devastazione e saccheggio, danneggiamento, imbrattamento, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e utilizzo di bottiglie incendiarie.

Le attività sono condotte dalla Sezione Antiterrorismo della Digos, impegnata nel coordinamento operativo e nell’esecuzione delle misure disposte dall’autorità giudiziaria. Secondo quanto riferito, l’intervento rientra in un quadro investigativo avviato nei mesi precedenti per ricostruire il ruolo dei partecipanti ai disordini e individuare i responsabili delle condotte contestate.

Parallelamente all’arresto dei due indagati, sono state avviate numerose perquisizioni in diverse province nei confronti di altri soggetti coinvolti nella stessa vicenda. Le operazioni, tuttora in corso, mirano all’acquisizione di ulteriori elementi utili all’inchiesta e al completamento del quadro probatorio.

Le autorità giudiziarie e di polizia proseguono le attività di accertamento per definire la dinamica degli eventi e verificare le singole responsabilità emerse nel corso delle indagini preliminari.

