Definanziamento del ponte, De Luca: “Restituiscano i soldi alla Sicilia”

Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, interviene sulla possibile riduzione delle risorse destinate al Ponte sullo Stretto, ipotizzando un utilizzo dei fondi per esigenze legate alla legge di stabilità nazionale. In una nota, l’esponente pentastellato parla di un segnale che metterebbe in discussione l’intero impianto dell’operazione legata all’infrastruttura.

Secondo De Luca, l’eventuale definanziamento rappresenterebbe un passaggio decisivo rispetto a una vicenda che, a suo giudizio, sarebbe stata utilizzata prevalentemente in chiave politica. “Apprendiamo che Roma starebbe definanziando parzialmente il ponte di Messina per finanziare la legge di stabilità nazionale”, afferma, aggiungendo che si tratterebbe dell’“inizio della fine di una farsa portata avanti a scopo elettorale”.

Nel suo intervento, il capogruppo del M5S richiama anche il ruolo della Regione Siciliana e del presidente Renato Schifani, sollecitando un’azione a tutela delle risorse originariamente destinate all’Isola. “Si metta una volta per tutte la pietra tombale su questa messinscena che finora ha prodotto solo costi e si restituiscano i soldi sottratti alla Sicilia”, dichiara De Luca, chiamando in causa la responsabilità dell’amministrazione regionale.

L’esponente pentastellato sottolinea inoltre la necessità di evitare che le somme vengano riallocate su altri capitoli di spesa statale. “Il presidente della Regione non permetta che i fondi sottratti allo sviluppo dell’isola vadano a finanziare misure clientelari del governo Meloni”, conclude, definendo l’ipotesi un’ulteriore penalizzazione per i cittadini siciliani.

