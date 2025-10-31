Arrestato 61enne a Capo d’Orlando per violenza sessuale e stalking

La Polizia di Stato di Capo d’Orlando ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 61 anni, accusato di violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni di una donna. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, Andrea La Spada, su richiesta della Procura della Repubblica diretta dal procuratore Angelo Cavallo.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Giovanna Lombardo, sono state avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima, che aveva riferito un episodio di violenza sessuale avvenuto all’interno dell’autovettura dell’indagato. Gli approfondimenti investigativi, supportati anche da attività tecnica di intercettazione, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe approfittato della fiducia acquisita nel tempo nei confronti della donna, invitandola a salire sulla propria auto per ripararsi dalla pioggia. Una volta a bordo, avrebbe chiuso le portiere e, minacciandola, l’avrebbe costretta a un rapporto sessuale non consenziente. Successivamente, avrebbe continuato a perseguitarla con messaggi insistenti e controlli dei suoi spostamenti, provocandole un persistente stato di ansia e spingendola a modificare le proprie abitudini di vita per timore di incontrarlo o subire ulteriori violenze.

Il 61enne si trova ora agli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori determinazioni dell’autorità giudiziaria competente.

👁 Articolo letto 260 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.