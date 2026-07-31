Crollo a Pistunina, la Procura apre un’inchiesta per disastro colposo

La Procura di Messina ha avviato un’indagine per fare luce sul crollo della palazzina di tre piani collassata nel pomeriggio a Pistunina nella zona sud della città. Il fascicolo, coordinato dalla procuratrice aggiunta Anita Siliotti, è stato aperto con l’ipotesi di disastro colposo a carico di ignoti. L’inchiesta è diretta dalla Procura guidata da Antonio D’Amato e punta ad accertare le cause del cedimento e le eventuali responsabilità.

Pochi minuti dopo il crollo, il procuratore D’Amato ha raggiunto l’area interessata insieme alla pm di turno Anita Siliotti e al comandante provinciale dei Carabinieri, Lucio Arcidiacono, per un primo sopralluogo. «Si tratta di un fatto molto grave per la comunità messinese. Speriamo che tutti i dispersi possano essere estratti vivi e stiamo svolgendo ogni accertamento necessario per ricostruire le eventuali responsabilità individuali», ha dichiarato D’Amato.

Magistrati e investigatori hanno effettuato rilievi sia nell’area del cedimento sia nelle zone circostanti, allo scopo di raccogliere elementi utili per definire le attività investigative. Gli accertamenti sono stati affidati ai militari del Reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri e della Compagnia Messina Sud.

Tra gli aspetti al centro delle verifiche figurano le condizioni strutturali dell’edificio e gli interventi di ristrutturazione che sarebbero stati in corso al piano terra per la realizzazione di un supermercato. Secondo le prime ricostruzioni, gli operai presenti nel locale avrebbero lasciato l’immobile dopo essersi accorti dei segnali di cedimento della struttura. Saranno gli approfondimenti tecnici e amministrativi a stabilire se tali lavori abbiano avuto un’incidenza sul collasso dell’edificio.

Determinante, nell’ambito dell’inchiesta, sarà anche la relazione conclusiva dei Vigili del Fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di soccorso, messa in sicurezza e analisi tecnica delle strutture.

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