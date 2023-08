Record prezzi carburanti: impennata alle stelle

Isole siciliane: benzina record a 2,41 euro al litro.

I prezzi record dei carburanti raggiungono livelli straordinari nelle isole minori siciliane, con la benzina a 2,41 euro al litro e il gasolio oltre i 2,30 euro. Gli effetti di questa crescita si estendono su beni e servizi vari, senza interventi governativi a mitigare la situazione.

Il costo della benzina raggiunge vette sempre più elevate, con livelli record toccati nelle isole minori della Sicilia, dove il prezzo ha raggiunto i 2,41 euro al litro. Anche il gasolio non scherza, superando i 2,30 euro. Questi incrementi influenzano anche altri beni e servizi, generando impatti diffusi.

Nonostante la situazione, il governo non ha adottato alcun intervento che includa il taglio delle accise. La corsa inarrestabile dei prezzi della benzina e del gasolio non sembra arrestarsi. Secondo l’aggiornamento quotidiano fornito da Mimit, i prezzi di oggi risultano stabili rispetto a quelli di ieri, tuttavia, mantengono livelli elevati. La benzina verde per l’autoservizio autostradale si attesta a 2,019 euro al litro, mentre il gasolio in modalità self raggiunge i 1,928 euro. Il gpl è servito a 0,842 euro, mentre il metano costa 1,528 euro.

Analizzando le diverse regioni, si osserva che la benzina verde per l’autoservizio è più conveniente nelle Marche, con un prezzo medio di 1,924 euro al litro. Al contrario, le regioni più costose risultano essere Puglia e Basilicata, con un prezzo di 1,968 euro al litro. Nel complesso, è in provincia di Bolzano che si rileva il costo più elevato, con il prezzo che si attesta a 1,982 euro.

Nelle isole minori siciliane, i prezzi dei carburanti raggiungono livelli straordinari. A Ustica, un litro di benzina o gasolio costa 2,39 euro, mentre a Lampedusa il prezzo raggiunge i 2,41 euro per la benzina e i 2,33 euro per il diesel. Anche a Pantelleria, i prezzi risultano elevati, con un costo di 2,35 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. A Favignana, il prezzo per un litro di benzina sfiora i due euro.

I conseguenti effetti dell’aumento dei prezzi dei carburanti si riflettono anche su altri settori, comportando impatti su diversi beni e servizi. Ad Ustica, ad esempio, il caro trasporto ha generato un rincaro per le bombole di gas. Una bombola da 10 chili ora costa 35 euro, quella da 15 chili 48 euro e quella da 25 chili 75 euro. Il titolare di una rivendita di bombole ha annunciato questo incremento, spiegando che i costi di trasporto sono divenuti insostenibili.

