Contrattazione integrativa, la CISL FP contro l’ASP Messina

La CISL FP Messina ha inviato una diffida formale all’ASP di Messina contestando il mancato completamento della contrattazione integrativa aziendale e il ripetuto rinvio delle riunioni della delegazione trattante. Secondo l’organizzazione sindacale, gli incontri sarebbero stati fissati unilateralmente dall’Azienda senza un preventivo confronto con le sigle firmatarie del CCNL Sanità 2022/2024.

“Da mesi – afferma la segretaria generale della CISL FP Messina, Giovanna Bicchieri – assistiamo ad una gestione delle relazioni sindacali non conforme ai principi di correttezza, buona fede e leale confronto istituzionale previsti dalla normativa e dal contratto nazionale”.

La sigla sindacale evidenzia come i continui slittamenti abbiano determinato un blocco della contrattazione decentrata, con ricadute economiche e professionali per il personale dell’ASP di Messina. Tra le questioni ancora aperte vengono indicate la ripartizione delle indennità di Pronto Soccorso, la definizione del DEP 2025, le procedure di stabilizzazione del personale e l’adeguamento delle indennità collegate a disagio, rischio e particolari condizioni di lavoro.

La CISL FP sottolinea inoltre il superamento dei termini previsti dall’articolo 10 del CCNL Sanità 2022/2024 per l’avvio del negoziato relativo al contratto integrativo aziendale e di quelli fissati dall’articolo 40 del decreto legislativo 165/2001 sulla durata della contrattazione integrativa.

“Non è più accettabile – aggiunge Giovanna Bicchieri – che i lavoratori continuino ad attendere il riconoscimento di istituti economici e giuridici già finanziati o comunque oggetto di confronto sindacale, mentre le convocazioni vengono continuamente rinviate”.

La CISL FP Messina ha chiesto una convocazione immediata della delegazione trattante in una data concordata con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale. In assenza di riscontri, il sindacato annuncia iniziative nelle sedi competenti per l’accertamento di eventuali condotte antisindacali e ulteriori azioni sindacali e legali.

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