Tragedia a Marianello, bimba perde la vita dopo un arresto cardiaco

Una tragedia si è verificata nel pomeriggio sulla costa di Licata, dove una bambina di 7 anni, residente a Ravanusa, ha perso la vita dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre si trovava tra la spiaggia e il mare nella zona balneare di Marianello.

Secondo le prime informazioni, la piccola, che era affetta da pregresse condizioni di salute, avrebbe accusato un malessere mentre si trovava sull’arenile. La situazione è apparsa subito grave e sul posto sono stati attivati i soccorsi. I sanitari intervenuti hanno avviato immediatamente le manovre di emergenza nel tentativo di salvarle la vita.

Per supportare le operazioni è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso del 118, giunto a Licata e atterrato nell’area portuale. Il personale medico ha proseguito a lungo le procedure di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. La bambina sarebbe stata colpita da un arresto cardiaco che non le ha lasciato possibilità di sopravvivenza.

Dopo l’accertamento del decesso, la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata per le procedure di rito.

L’episodio ha suscitato profondo turbamento tra le numerose persone presenti in spiaggia al momento dei fatti. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Licata, Angelo Balsamo, che ha dichiarato: «Ho appena saputo della tragedia. Andrò all’obitorio per rendere omaggio alla piccina che è spirata su uno dei nostri arenili».

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