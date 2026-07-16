Tari 2026, approvato il regolamento sulla premialità fiscale

Il Consiglio comunale di Pettineo ha approvato all’unanimità il regolamento che disciplina la premialità fiscale, introducendo misure collegate sia alla raccolta differenziata sia alla regolarità nel pagamento dei tributi locali. Contestualmente è stata prevista anche la definizione agevolata delle cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso la cosiddetta “Rottamazione-quinques”, già adottata da altri enti locali e subordinata all’approvazione dei rispettivi consigli comunali.

La Regione Siciliana ha riconosciuto al Comune un contributo di 35.225,60 euro per i risultati conseguiti nella gestione dei rifiuti e nell’incremento della raccolta differenziata. L’amministrazione comunale ha scelto di destinare la maggior parte della somma al sostegno dei contribuenti in regola.

In particolare, 22.896,64 euro, corrispondenti al 65% del finanziamento regionale, saranno impiegati per ridurre la Tari relativa al 2026 a favore dei cittadini che risultino pienamente adempienti nei confronti del Comune. La quota residua, pari a 12.328,96 euro (35%), sarà invece utilizzata per diminuire i costi del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di incidere sul costo complessivo della tariffa.

Durante la discussione in aula è stato inoltre approvato un emendamento condiviso dai capigruppo che definisce i requisiti per accedere agli sgravi. Il beneficio sarà riservato esclusivamente ai contribuenti che, nel triennio precedente, non abbiano registrato morosità, pagamenti scaduti o piani di rateizzazione ancora aperti relativi a debiti pregressi.

Il regolamento prevede infine misure dedicate ai cittadini che si trovano ad affrontare temporanee difficoltà economiche, affiancando agli incentivi per i contribuenti virtuosi specifici strumenti di sostegno.

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