“Partiamo da Qui” primo congresso a Milazzo e nuove nomine

Milazzo ha ospitato il 24 giugno 2025 il primo congresso del Movimento “Partiamo da Qui”, guidato da Ninni Petrella. L’iniziativa ha unito esponenti del centrodestra locale, tra cui il sindaco Pippo Midili, l’avv. Roberto Di Pietro e Felice Nania, oltre a rappresentanti giovanili e associazioni territoriali.

Nel corso dell’incontro è stato ufficializzato il nuovo coordinamento di Milazzo: Adriano Falletta succede a Gianfranco Caruso come responsabile del circolo cittadino, affiancato da Giuseppe Muscianisi e dall’artista Nello Nicita. Falletta ha dichiarato: “Sono orgoglioso di questo ruolo. Ci metterò impegno e passione per fare bene e rendere il Circolo un punto di riferimento per i cittadini”.

Petrella ha definito il congresso “un momento fondamentale” per consolidare la presenza in Sicilia e avviare l’espansione nazionale. Ha inoltre preannunciato il lancio di PDQ Magazine, il nuovo giornale online del Movimento, e ricordato che il 28 giugno a Rometta si terrà il secondo congresso per la nomina di Giuseppe Formica.

Diversi interventi hanno evidenziato priorità specifiche: Muscianisi ha sottolineato la necessità di servizi per gli over 70 e il mantenimento dei negozi di quartiere, mentre Antonio Oliva ha posto l’attenzione sulla sfiducia giovanile nei confronti della politica: “Quasi nessuno va a votare, perché non si sente rappresentato”.

Il sindaco Midili ha richiamato l’urgenza di risultati concreti per rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni: “I fatti sono ciò che avvicina le persone alla politica. Dobbiamo costruire infrastrutture e servizi per rendere le città vivibili”.

